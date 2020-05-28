Fed/Beige Book-Ekonomi ve istihdam tüm bölgelerde geriledi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülkedeki 12 Fed bölgesinde şirketlerle yapılan görüşmeere dayalı olarak hazırlanan Bej Kitap (Beige Book) raporuna göre, tüm bölgelerde ekonomik etkinlik ve istihdam geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülkedeki 12 Fed bölgesinde

şirketlerle yapılan görüşmeere dayalı olarak hazırlanan Bej Kitap (Beige Book) raporuna göre, tüm bölgelerde ekonomik etkinlik ve istihdam geriledi.

Nisan ve Mayıs ortasına kadar geçen sürede hazırlanan raporda, "Ekonomik faaliyetler tüm bölgelerde geriledi ve çoğu bölgede sert şekilde düştü. İşyerlerinin yeniden açılmaya başlamasıyle pek çok kişi faaliyetlerin düzelececeğine ilişkin umutlu konuşsa da, görünüm belirsiz ve iyileşmenin hızı konusunda karamsarlık var" denildi.Beş Kitap raporuna göre, istihdam özellikle perakende ticaret ile turizm ve eğlence sektörlerinde keskin bir şekilde düştü ve işletmeler mevcut koşullarda çalışanları geri çağırıp işbaşı yaptırmanın oldukça güç olduğunu belirtti.Bu çerçevede, talebin yükseldiği ve temel sektörlerde ücretlerde yükselişler yaşanırken, diğer sektörlerde yatay gelişti ve düştü.

ABD Kongre'si salgından etkilenen kişilere ve iş yerlerine destek olmak için yaklaşık 3.0 trilyon dolar değerinde ekonomik yardımı onayladı.

Kaynak: DHA