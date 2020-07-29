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Fed Başkanı: "Sağlığımızı ve ekonomimizi korumak için önemli yeni bir aşamaya girdik"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin korunması için önem taşıyan yeni bir aşamaya girildiğini belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin yeniden uygulanmasının ekonomik faaliyette baskı...

Fed Başkanı:
29.07.2020 23:57 | Son Güncelleme: 30.07.2020 00:00

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin korunması için önem taşıyan yeni bir aşamaya girildiğini belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin yeniden uygulanmasının ekonomik faaliyette baskı yaratmaya başladığına dair son haftalarda bazı işaretler gördük." dedi.

Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

İstikrarı ve toparlanmanın mümkün olduğunca güçlü olmasını sağlamak, ekonomideki kalıcı zararları sınırlamak için Fed'in araçlarını kullanmada kararlı olduğunu yineleyen Powell, son aylarda normalleşmeyle ekonomik faaliyetin de toparlanma gösterdiğini söyledi.

Powell, "Mayıs ve haziranda iyileşen ekonomik haberlerle bile genel olarak ekonomik faaliyet pandemi öncesi seviyesinin çok altında kalıyor. Reel ekonomide ikinci çeyrekteki daralma, muhtemelen rekor büyüklükte olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Salgın, enflasyon üzerinde önemli etki bıraktı"

İş gücü piyasasında da benzer bir seyrin olduğuna işaret eden Powell, mart ve nisandaki hızlı düşüşlerin ardından geçici olarak işini kaybeden birçok kişinin işlerine geri dönmesiyle mayıs ve haziranda istihdamın güçlü bir şekilde arttığını aktardı.

Powell, işini kaybeden yaklaşık 22 milyon kişinin 3'te 1'inin haziranda işine geri döndüğünü, işsizlik oranının mayıs ve haziranda düştüğünü ancak salgın öncesi dönemde olduğu seviyenin üzerinde kaldığını belirtti.

Kovid-19 salgınının enflasyon üzerinde de önemli bir etki bıraktığına dikkati çeken Powell, gıda dahil bazı ürün kalemlerindeki arz kısıtlarının yüksek fiyatlara neden olduğunu ve gelir kaybıyla mücadele edenlerin yükünü artırdığını ifade etti.

Powell, özellikle turizm gibi salgından en çok etkilenen ve talebin zayıfladığı sektörlerde tüketici fiyatlarının baskılandığına işaret ederek, "Enflasyon simetrik yüzde 2 hedefimizin oldukça altında seyrediyor." dedi.

"Kovid-19 vakalarındaki artış, ekonomide baskı yaratmaya başladı"

Ekonomik faaliyetteki son artışlarla yeni zorlukların da ortaya çıktığının altını çizen Powell, şunları kaydetti:

"Kovid-19 vaka sayıları, nisanın sonuna doğru zirve yapmasının ardından kademeli olarak düştükten sonra haziran ortasından itibaren ülkenin birçok bölgesinde keskin bir şekilde arttı. Hem sağlığımızı hem de ekonomimizi korumak için önem taşıyan yeni bir aşamaya girdik.

Pandemi boyunca vurguladığımız gibi ekonominin önündeki yol, olağanüstü şekilde belirsiz ve büyük ölçüde virüsü kontrol altına alma başarımıza bağlı olacak. Kovid-19 vakalarındaki artış ve salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin yeniden uygulanmasının ekonomik faaliyette baskı yaratmaya başladığına dair son haftalarda bazı işaretler gördük."

Ekonominin önündeki yolun aynı zamanda hükümetin her kademesince atılan politika eylemlerine de bağlı olduğunu vurgulayan Powell, "Politika faiz oranımızı mart ortasından bu yana sıfıra yakın tuttuk ve ekonominin son yaşananları atlattığından, maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerimizi başarma yolunda olduğumuzdan emin olana kadar bu seviyede tutacağımızı belirttik." diye konuştu.

"Dezenflasyonist bir şok"

Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmeyi bile düşünmediklerini yineleyerek, "Ekonomi, uzun bir süre son derece uyumlu bir para politikasına ihtiyaç duyacak." dedi.

Kovid-19 tedavisi ve aşısına yönelik büyük bir belirsizlik olduğuna işaret eden Powell, bunun bir an önce bulunmasını istediklerini ancak bunun üzerine plan yapılamayacağını, salgının "dezenflasyonist bir şok" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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