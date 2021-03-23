Fed Başkanı Powell: "Toparlanma güçleniyor gibi görünüyor"
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Fed Başkanı Powell: "Toparlanma güçleniyor gibi görünüyor"

23.03.2021 01:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 01:22
Fed Başkanı Powell:

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik toparlanmanın genel olarak beklenenden daha hızlı ilerlediğini ve güçleniyor gibi göründüğünü ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik toparlanmanın genel olarak beklenenden daha hızlı ilerlediğini ve güçleniyor gibi göründüğünü ifade etti.

Fed, Başkan Powell'ın bugün Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin yapacağı sunumun metnini yayımladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerine karşı Fed'in elindeki tüm politika araçlarını kullanarak benzeri görülmemiş bir hız ve güçle hareket ettiğini anımsatan Powell, "Bugün durum çok iyileşti." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, toparlanmanın tamamlanmaktan çok uzakta olduğunu ve Fed olarak ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini yineledi.

"Toparlanma genel olarak beklenenden daha hızlı ilerledi"

Ekonominin önündeki yolun virüsün seyrine bağlı olmaya devam ettiğinin altını çizen Powell, son zamanlarda ekonomik faaliyet ve istihdama ilişkin göstergelerin yönünü yukarı çevirdiğini aktardı.

Powell, "Toparlanma genel olarak beklenenden daha hızlı ilerledi ve güçleniyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin zayıf kalmaya devam ettiğine işaret eden Powell, iş gücüne katılımın salgın öncesi seviyelerin altında kaldığını kaydetti.

Powell, ekonomiyi desteklemek ve toparlanmanın olabildiğince sağlam olmasını sağlamak için Fed'in tüm araçlarını kullanma kararlılığını yineledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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