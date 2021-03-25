Fed Başkanı Powell, politika değişikliğinin "kademeli ve "şeffaf" olacağını söyledi
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Fed Başkanı Powell, politika değişikliğinin "kademeli ve "şeffaf" olacağını söyledi

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Fed Başkanı Powell, politika değişikliğinin 'kademeli ve 'şeffaf' olacağını söyledi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerinde önemli ilerlemeler sağlandıkça tahvil alımlarını azaltacaklarını belirterek, sürecin mümkün olduğunca kademeli ve şeffaflıkla gerçekleştirileceğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerinde önemli ilerlemeler sağlandıkça tahvil alımlarını azaltacaklarını belirterek, sürecin mümkün olduğunca kademeli ve şeffaflıkla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Powell, Amerikan Ulusal Halk Radyosuna (NPR) verdiği röportajda, ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını yineledi.

Ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerine doğru önemli ölçüde ilerleme kaydedildikçe tahvil alımlarını azaltacaklarını belirten Powell, bunun uzun vadede faiz oranlarını yükseltmelerini de sağlayacağını ve sürecin mümkün olduğunca "kademeli" ve "şeffaflıkla" gerçekleşeceğini kaydetti.

Powell, ABD'nin bugünkü borç seviyesini sürdürülemez olmadığına işaret ederek, ülkenin borçlarını ödeyebileceğinden kuşku olmadığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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