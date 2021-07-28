Fed Başkanı Powell faiz oranlarını artırmayı düşünmekten çok uzak olduklarını söyledi
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Fed Başkanı Powell faiz oranlarını artırmayı düşünmekten çok uzak olduklarını söyledi

Fed Başkanı Powell faiz oranlarını artırmayı düşünmekten çok uzak olduklarını söyledi
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmekten çok uzak olduklarını belirterek varlık alım hızını ayarlamayı değerlendirdiklerini ve bunun zamanlaması hakkında herhangi bir karar vermediklerini ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmekten çok uzak olduklarını belirterek varlık alım hızını ayarlamayı değerlendirdiklerini ve bunun zamanlaması hakkında herhangi bir karar vermediklerini ifade etti.

Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Faiz oranlarının sıfıra yakın tutulması ve varlık alımlarının sürdürülmesinin, toparlanma tamamlanana kadar para politikasının ekonomiyi desteklemeye devam etmesini sağlayacağını belirten Powell, aşılamadaki ilerleme ve benzeri görülmemiş maliye politikası eylemlerinin toparlanmaya güçlü destek sağladığını söyledi.

Powell, ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiğine işaret ederek gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yıl son yılların en hızlı artışını kaydetme yolunda olduğunu ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok olumsuz etkilenen sektörlerin iyileşme gösterdiğinin ancak tam toparlanmadığının altını çizen Powell, ekonominin normalleşmesi ve devam eden politika desteğinin etkisiyle hanehalkı harcamalarının hızla arttığını anlattı.

"Salgının ekonomi üzerindeki etkileri azalmaya devam etti ancak riskler devam ediyor"

Powell, genel ekonomik faaliyette olduğu gibi iş gücü piyasasındaki koşullar iyileşmeye devam ettiğine dikkati çekerek bakım ihtiyaçları, devam eden salgın korkuları ve işsizlik sigortası ödemeleri gibi salgınla ilgili faktörlerin istihdam artışı üzerinde ağırlık oluşturduğunun görüldüğünü, bu faktörlerin gelecek aylarda azalmasının ve istihdamda güçlü kazanımlara yol açmasının gerektiğini dile getirdi.

Enflasyonun kayda değer bir şekilde arttığını ve muhtemelen ılımlı hale gelmeden önce gelecek aylarda yüksek kalmaya devam edeceğini belirten Powell, "Salgının başlangıcında ekonomik faaliyetin durması gibi ekonominin yeniden normalleşme sürecinin de benzeri görülmemiş. Yeniden açılma devam ederken darboğazlar, işe alma zorlukları ve diğer kısıtlar arzın ne kadar hızlı ayarlanabileceğini sınırlamaya devam edebilir ve enflasyonun beklediğimizden daha yüksek ve daha kalıcı olma olasılığını yükseltebilir." dedi.

Powell, enflasyonun seyrinin veya uzun vadeli enflasyon beklentilerinin bankanın hedefleriyle tutarlı seviyelerin önemli ve ısrarlı bir şekilde ötesine geçtiğine dair işaretler görülmesi halinde politika duruşunu ayarlamaya hazır olacaklarını belirterek "Salgının ekonomi üzerindeki etkileri azalmaya devam etti ancak ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Varlık alımlarının hızındaki herhangi bir değişikliğin zamanlaması gelen verilere bağlı olacak"

Powell, Kovid-19 salgınında Delta varyantının bazı bölgelerde hızla yayıldığına dikkati çekerek aşılamada devam eden ilerlemenin daha normal ekonomik koşullara dönüşü destekleyeceğini dile getirdi.

İstihdam ve enflasyon hedefleri sağlanana kadar para politikasının destekleyici duruşunu sürdürmesini beklediklerini yineleyen Powell, bugünkü toplantıda varlık alımlarını azaltmak için belirlenen hedefler doğrultusundaki ilerlemenin değerlendirilmeye devam ettiği aktarıldı.

Powell, "Gelecek toplantılarda Komite ekonominin hedefler doğrultusundaki ilerlemesini yeniden değerlendirecek ve varlık alımlarımızın hızındaki herhangi bir değişikliğin zamanlaması gelen verilere bağlı olacaktır." diye konuştu.

Faiz oranlarını artırmayı düşünmekten çok uzak olduklarına dikkati çeken Powell, faiz artırımını değil, varlık alım hızını ayarlamayı değerlendirdiklerini, ideal olanın varlık alımlarını azaltmadan önce faizleri artırmak olduğunu ifade etti.

Powell, varlık alımlarının azaltılmasının zamanlaması hakkında ise herhangi bir karar vermediklerini belirterek bugünkü toplantının varlık alımlarını azaltma zamanlaması ve hızı konusunda ilk derinlemesine değerlendirmenin yapıldığını aktardı.

Delta varyantının ekonomik etkilerinin, geçen yıl yaşanan Kovid-19 dalgasından daha az olmasının beklendiğini kaydeden Powell, etkilerinin beklenip görüleceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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Fed Başkanı Powell faiz oranlarını artırmayı düşünmekten çok uzak olduklarını söyledi - Haberler Ekonomi
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