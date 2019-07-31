Fed Başkanı Powell, faiz indiriminin Trump'ın direktifi ile olduğu iddialarını yalanladı

Federal Rezerv Başkanı (Fed) Jerome Powell, ABD Merkez Bankasının aldığı faiz indirme kararının, Başkanı Donald Trump'ın kendilerine verdiği direktif üzerinden yapıldığı iddialarını yalanladı.

Federal Rezerv Başkanı (Fed) Jerome Powell, ABD Merkez Bankasının gösterge faiz oranını düşürmekle yükümlü olmadığını açıkladı. Powell, ABD Merkez Bankasının aldığı faiz indirme kararının, Başkan Donald Trump'ın kendilerine verdiği direktif üzerinden yapıldığı spekülasyonlarına cevap verdi. Basın mensuplarının karşısına çıkan ve kısa bir konuşma yapan Powell, "Şunu açıklığa kavuşturayım. Bu indirim uzun bir oran indiriminin başlangıcı değil. Bunun sadece bir veya bunun gibi bir şey olduğunu da söylemedim. Biz siyasi düşünceleri asla dikkate almayız. Bunun için görüşmelerimizde yer yok. Bağımsızlığımızı kanıtlamak için para politikası uygulamıyoruz. Yasal hedeflerimize mümkün olduğunca yaklaşmak için hareket ediyoruz. Her zaman yapacağımız şey de bu" dedi.

"Ticaret politikasına ilişkin belirsizlik beklediğimizden daha fazla oldu"

Powell, "Ekonominin performansı para politikasının çalıştığını gösteriyor. Zayıf küresel büyümeye çok dikkatli bir şekilde bakıyor olacağız. Ticaret yeni bir şekilde değerlendirmemiz gereken bir unsur. Küresel zayıflığı ticaret politikasına bağlamıyoruz. Ancak ticaret politikasına ilişkin belirsizlik beklediğimizden daha fazla oldu. İşletmelerin yüksek faizin bir engel olduğu yönünde şikayet ettiklerini duymuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Faiz indiriminin aşağı yönlü risklere karşı sigorta olmasını hedefledik"

Fed Başkanı, "ABD ekonomisi için görünüm destekleyici olmayı sürdürecek. Faiz indiriminin aşağı yönlü risklere karşı sigorta olmasını hedefledik. Zayıf küresel büyüme ve imalat ABD için risk oluşturuyor. Faiz indirimine enflasyonun hedefe ilerlemesini desteklemek için gidildi. Son dönemde güven geri geldi. ABD ekonomisi son haftalarda güçlü bir duruş sergiliyor. Sorunlar aşağı yönlü riskler ve düşük enflasyon. Ticari belirsizliği ve enflasyonun nasıl geliştiğinin izleyeceğiz. Küresel zayıflık ve ticaret gerginlikleri ABD ekonomisini etkiliyor. Faiz indirimi sigorta ve risk yönetimi yönünde. Biz ticaret politikasını eleştirmiyoruz, bu bizim işimiz değil" şeklinde konuştu.

ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2.00-2.25 aralığına çektiğini duyurmuştu. Fed, Temmuz ayı toplantısında 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2.00-2.25 aralığına çekmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA