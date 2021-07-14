Fed Başkanı Powell, ekonominin hedeflerin hala uzağında olduğunu söyledi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fed Başkanı Powell, ekonominin hedeflerin hala uzağında olduğunu söyledi Açıklaması

Fed Başkanı Powell, ekonominin hedeflerin hala uzağında olduğunu söyledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin politika değişikliği için ulaşması gereken hedeflerden hala uzakta olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin politika değişikliği için ulaşması gereken hedeflerden hala uzakta olduğunu belirtti.

Fed, Başkan Powell'ın 2 gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu öncesi Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

Powell, bu yılın ilk yarısında devam eden aşılamanın ekonominin normalleşmesini, destekleyici para ve maliye politikasının da yardımıyla güçlü ekonomik büyümeyi sağladığını aktardı.

İş gücü piyasasındaki koşulların iyileşmeye devam ettiğine işaret eden Powell, daha gidilecek çok yol olduğunu kaydetti.

Powell, "Enflasyon, kayda değer bir şekilde arttı ve muhtemelen ılımlı hale gelmeden önce gelecek aylarda yüksek kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir bir şekilde maksimum istihdam ve fiyat istikrarına ulaşmanın istikrarlı bir finansal sisteme bağlı olduğunu vurgulayan Powell, buradaki kırılganlıkları izlemeye devam ettiklerini aktardı. Powell, finansal sistemin merkezindeki kurumların dirençli kalmaya devam ettiğini bildirdi.

"Varlık alımlarımızda değişiklik yapma kararını duyurmadan önce bildirimde bulunacağız"

Fed'in haziran ayındaki toplantısında federal fon oranlarını sıfıra yakın tuttuğunu ve varlık alımlarının hızını koruduğunu anımsatan Powell, bu önlemlerin para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye güçlü destek sağlamaya devam etmesini sağlayacağını vurguladı.

Powell, bankanın hedeflerine ulaşana kadar federal fon oranı için mevcut hedef aralığını korumanın uygun olacağını ifade etti.

Para politikasının duruşunu değerlendirirken ekonomik görünüm için gelen bilgilerin etkilerini izlemeye devam edeceklerini belirten Powell, "Enflasyonun seyrinin veya uzun vadeli enflasyon beklentilerinin maddi ve kalıcı olarak hedefimizle tutarlı seviyelerin ötesine geçtiğine dair işaretler görürsek para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağız." ifadesini kullandı.

Powell, haziran toplantısında varlık alımı ve ekonominin hedefler doğrultusundaki ilerlemesinin de ele alındığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"'Önemli ölçüde ilerleme' standardına ulaşmak hala çok uzak olsa da katılımcılar ilerlemenin devam etmesini bekliyor. Önümüzdeki toplantılarda bu tartışmalara devam edeceğiz. Daha önce de söylediğimiz gibi varlık alımlarımızda değişiklik yapma kararını duyurmadan önce bildirimde bulunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 503 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 503 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,62'den alıcı buluyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,62'den alıcı buluyor
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce İbrahim Aydemir
Magazin Ebru Gündeş Deniz Akkaya Petek Dinçöz Zeynep Bastık
Spor Mesut Özil Salih Uçan Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fed Başkanı Powell, ekonominin hedeflerin hala uzağında olduğunu söyledi Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.07.2021 17:11:18. #1.13#

title