Fed Başkanı Powell, düşük ücretli işçiler için toparlanmanın daha yavaş olduğuna dikkati çekti Açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de ekonomik görünümün açıkça canlandığını, ancak toparlanmanın düşük ücretli işlerde çalışanlar için daha yavaş güç kazandığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de ekonomik görünümün açıkça canlandığını, ancak toparlanmanın düşük ücretli işlerde çalışanlar için daha yavaş güç kazandığını ifade etti.

Powell, Ulusal Topluluk Yeniden Yatırım Koalisyonu (NCRC) tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen ekonomi konferansında değerlendirmelerde bulundu.

Zor bir dönemden geçildiğini yineleyen Powell, "Henüz düzlüğe çıkmadık ancak şimdi gerçek bir ilerleme kaydettiğimizi söylemekten memnuniyet duyuyorum. Bazı ülkeler hala Kovid-19'un pençesinde korkunç bir şekilde acı çekerken, ABD'deki ekonomik görünüm açıkça canlandı." dedi.

Powell, aşılama oranının arttığına işaret ederek, maliye ve para politikasının güçlü destek sağladığını, ekonominin yeniden normalleştiğini ve güçlü ekonomik faaliyet ile istihdamı beraberinde getirdiğini aktardı.

Siyahiler ve Latin Amerika kökenliler daha çok işsiz kaldı

Yaşamların ve geçim kaynaklarının kişiden kişiye, aileden aileye ve toplumdan topluma değişen şekillerde etkilendiğine dikkati çeken Powell, "Toparlanma güç kazanırken, düşük ücretli işlerde çalışanlar için bu daha yavaş oldu. Geçen yılın şubat ayında en düşük gelir diliminde yer alan işçilerin neredeyse yüzde 20'si bir yıl sonra istihdam edilmedi, bu oran en yüksek dilimde yer alan işçiler için yüzde 6 oldu." diye konuştu.

Powell, Fed'in bu ayın sonlarında yayımlanacak Hanehalkı Ekonomisi ve Karar Verme Anketi'nin lisans derecesi olmayan yetişkinlerin yüzde 20'sinin 2020'de işten çıkarmalara tanık olduğunu, bu oranın üniversite mezunu işçilerde yüzde 12 olduğunu ortaya koyacağını aktardı.

Siyahi ve Latin Amerika kökenli işçilerin yüzde 20'den fazlasının işsiz kaldığını belirten Powell, aynı dönemde beyaz işçilerin ise yüzde 14'ünün işten çıkarıldığını anlattı.

Küçük işletmelerin yüzde 80'i gelir kaybı yaşadı.

Powell, küçük işletmelerin de büyük zorluklarla karşılaştığını belirterek, Fed'in anketine katılanların yüzde 80'inin gelirinde düşüş yaşandığını ve bu işletmelerin 3'te 2'sinin en az yüzde 25 kayıp yaşadığını ifade etti.

Beyazlara ait olmayan işletmelerin daha fazla zorlukla karşı karşıya kaldığına işaret eden Powell, hem Asyalı hem de siyahilerin sahip olduğu firmaların yüzde 67'sinin ve Latin Amerika kökenlilerin sahip olduğu firmaların yüzde 63'ünün operasyonlarını azaltmak zorunda kaldığını, bu oranın beyazlarda yüzde 54 olduğunu kaydetti.

Powell, ebeveynlerin yüzde 22'sinin ise çocuk bakımı veya yüz yüze eğitimdeki aksaklıklar nedeniyle ya çalışmadığını ya da daha az çalıştığını belirterek, siyahi ve Latin Amerika kökenlilerin daha çok etkilendiğini aktardı.

Benzer şekilde işgücüne katılımın da siyahi ve Latin Amerika kökenli kadınlar için yaklaşık 4 puan azaldığını belirten Powell, bunun beyaz kadınlar için 1,6 düştüğünü bildirdi.

Powell, "Fed, bu uzun süredir devam eden eşitsizliklere odaklanıyor çünkü bunlar ekonomimizin üretken kapasitesi için yük oluşturuyor. Tam potansiyelimize ancak herkes refahın faydalarına katkıda bulunabildiği ve bunları paylaşabildiği zaman ulaşacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin