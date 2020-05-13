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Fed Başkanı Powell'dan "negatif faiz" açıklaması Açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, negatif faiz oranları konusunda görüşlerinin değişmediğini belirterek, bunun değerlendirdikleri bir araç olmadığını ifade etti.

Fed Başkanı Powell'dan
13.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:18

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, negatif faiz oranları konusunda görüşlerinin değişmediğini belirterek, bunun değerlendirdikleri bir araç olmadığını ifade etti.

Powell, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) tarafından telekonferans yöntemiyle düzenlenen etkinlikte ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınının "yıkıcı" insani ve ekonomik zararlara neden olduğuna işaret eden Powell, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için geçici olarak birçok ekonomik ve sosyal faaliyetin durduğu, ekonominin bazı sektörlerinin mart ayının ortasından bu yana faaliyet göstermediğini söyledi.

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en kötü resesyon

Powell, Kovid-19 sonucu oluşan ekonomik durgunluğun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen resesyonlardan daha kötüsü olduğunu vurguladı.

Ekonomik faaliyette ve istihdamda ciddi bir düşüş görüldüğünü aktaran Powell, "Salgınının başladığı 2 ay öncesinden bu yana 20 milyondan fazla kişi işini kaybetti." dedi.

Powell, mevcut ekonomik gerilemenin Kovid-19 virüsü ve etkilerini sınırlamak için atılan adımlardan kaynaklandığı için benzeri görülmemiş olduğunu dile getirdi.

Salgına karşı hızlı ve güçlü yanıt verildi

Kovid-19 salgının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemleri anımsatan Powell, dünya genelinde hükümetlerin işlerini ve gelirlerini kaybeden çalışanları desteklemeye yönelik hızlı önlemler aldığı anlattı.

Powell, ABD'nin de salgına hızlı ve güçlü yanıtlar verdiğini belirterek, ABD Kongresi'nin bu zamana kadar yaklaşık 2,9 trilyon dolarlık mali destek sağladığını ve bunun gayrisafi yurtiçi hasılanan yaklaşık yüzde 14'üne denk geldiğini kaydetti.

Salgının ekonomik etkilerine karşı Fed'in aldığı önlemlere değinen Powell, "Federal fon oranlarını sıfıra yakın bir seviyeye düşürdükten sonra ekonomide kredi akışını kolaylaştırmak için 4 alanda gruplandırılabilecek çok sayıda ilave önlemler aldık." diye konuştu.

"Kriz bittiğinde acil durum araçlarını kaldıracağız"

Powell, Fed'in bu adımları sadece olağanüstü durumlarda attığına dikkati çekerek, "Bu krizi geride bıraktığımızda, bu acil durum araçlarını ortadan kaldıracağız. Ekonomik yanıtlar, hem zamanlı hem de uygun şekilde büyük olsa da önümüzdeki yolun belirsizliği ve maruz kaldığı aşağı yönlü riskler dikkate alındığında son olmayabilir." dedi.

Bugüne kadar uygulanan politikaların rahatlama ve istikrar sağladığını vurgulayan Powell, bunların ekonomik toparlanmayı da destekleyeceğini ifade etti.

Powell, "Koronavirüs krizi uzun vadeli endişeler de doğurmakta. Kayıtlar, daha derin ve daha uzun durgunlukların ekonominin üretim kapasitesinde kalıcı bir zarar bırakabileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İlave mali destek maliyetli olabilir ancak buna değer"

Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik durgunluğun ilave politika önlemlerini gerektirebileceğinin altını çizen Powell, "Kriz geçene ve ekonomik toparlanma olana kadar tüm araçlarımızı kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Powell, "Toparlanmanın hız kazanması biraz zaman alabilir ve bu zamanın geçişi likidite problemlerini ödeme gücü problemlerine dönüştürebilir. İlave mali destek maliyetli olabilir, ancak uzun vadeli ekonomik zarardan kaçınmaya yardımcı olur ve daha güçlü bir toparlanma sağlarsa buna değer." diye konuştu.

Negatif faiz oranları "cazip" değil

Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Powell, negatif faiz oranına ilişkin soruya, "Komitenin negatif oranlar konusundaki görüşü değişmedi. Bu değerlendirdiğimiz bir şey değil." yanıtını verdi.

Powell, negatif faiz oranlarının araçlarının bir parçası olmadığını vurgulayarak, negatif oranların "cazip" olmadığını ifade etti.

ABD'deki işsizlik oranına ilişkin bir soru üzerine Powell, işsizliğin gelecek aylarda zirve yapacağını söyledi.

Powell, ekonomik faaliyetteki normalleşmeyle işsizlik oranının düşmeye başlayacağını belirterek, ancak bu oranın 2018 ve 2019 yıllarında kaydedilen seviyelerin üzerine kalmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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