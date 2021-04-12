Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu söyledi

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu söyledi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Amerikan ekonomisinin çok daha hızlı büyümeye başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını beklediklerini belirterek, ekonominin "dönüm noktasında" olduğunu ifade etti.

Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı
Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı
ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Agresif politikalarının sonuçları olacak
ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Agresif politikalarının sonuçları olacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Amerikan ekonomisinin çok daha hızlı büyümeye başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını beklediklerini belirterek, ekonominin "dönüm noktasında" olduğunu ifade etti.

Powell, CBS televizyonu tarafından düzenlenen "60 Dakika" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin hala tehlike olup olmadığına dair bir soru üzerine Powell, "Şu anda gördüğümüz şey, gerçekten dönüm noktasında görünen bir ekonomi." yanıtını verdi.

Powell, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaygın aşılamanın, güçlü mali ve para politikası desteğinin bunda etkili olduğunu belirterek, ekonominin çok daha hızlı büyümeye başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını beklediklerini ifade etti.

"Asıl risk hastalığın yeniden yayılması"

Görünümün önemli ölçüde iyileştiğine işaret eden Powell, "Şu anda ekonomimiz için asıl risk hastalığın yeniden yayılmasıdır." dedi.

Powell, bu yılın ikinci yarısında çok güçlü bir büyüme beklediklerini ifade etti.

Alışılmadık bir toparlanma gördüklerini anlatan Powell, ekonominin bazı kısımlarının tamamen toparlandığını, seyahat, eğlence gibi sektörlerin ise henüz pek iyileşemediğini dile getirdi.

Powell, ekonominin korkulandan daha iyi performans gösterdiğini belirterek, toparlanma tamamlanana kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerini yineledi.

"Bu yıl faiz oranlarında artış olası değil"

Enflasyona ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Powell, faiz oranlarını artırmadan önce enflasyonun ortaya çıkmasını beklemeyi göze alabileceklerini aktardı.

Powell, zaman içinde ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerini anımsatarak, "Bunu sağladığımızda, faiz oranlarını o zaman artıracağız." diye konuştu.

Faiz oranlarına ilişkin bir soru üzerine Powell, "Bu yıl faiz oranlarında artış yapmamızın olası olmadığını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Burak Deniz Hande Ataizi Murat Yıldırım
Spor Ryan Babel Cenk Tosun Necip Uysal Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu söyledi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 04:21:09. #1.15#
title