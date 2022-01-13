Fed Başkan Yardımcısı Adayı Brainard, enflasyonu düşürmenin en önemli görevleri olduğunu belirtti

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkan Yardımcısı Adayı Lael Brainard, enflasyonu düşürmenin en önemli görevleri olduğunu ifade etti.

Fed, aynı zamanda bankanın yönetim kurulu üyesi olan Lael Brainard'ın Fed Başkan Yardımcılığına adaylığı kapsamında ABD Senatosu'nda yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.

Buna göre Brainard, ABD ekonomisinin büyümedeki en güçlü toparlanmayı ve işsizlikteki düşüşü gördüğünü belirtti.

Geçen yıl işsizliğin 2,8 puan düştüğüne işaret eden Brainard, büyümenin ise yüzde 5,5 civarında olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Brainard, "Ancak enflasyon çok yüksek ve ülke çapında çalışan insanlar maaşlarının ne kadar ileri gideceği konusunda endişeli. Para politikamız, herkesi kapsayan bir toparlanmayı sürdürürken enflasyonu yüzde 2'ye indirmeye odaklı. Bu bizim en önemli görevimiz." ifadelerini kullandı.

"Salgın zorluklar yaratmaya devam ediyor"

Ekonominin bugün istenilen şekilde ilerleme kaydettiğini ancak salgının zorluklar yaratmayı sürdürdüğünü belirten Brainard, "Önceliğimiz, elde ettiğimiz kazanımları korumak ve tam toparlanmayı desteklemek." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişen ekonomik koşullara duyarlı para politikasını desteklediğini vurgulayan Brainard, bu yaklaşımın düşük enflasyon ve milyonlarca istihdamla kayıtlardaki en uzun toparlanmanın sürdürülmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Brainard, Fed'in fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerinin peşinden gitmeye ve ülkenin finansal sisteminin gücü ile direncini korumaya kararlı olduğunu, aynı zamanda bankanın bağımsızlığı ve tarafsızlığına da bağlı olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2021'de Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı, Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday göstermişti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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