Fed/Barkin: Ekonomide somut toparlanma bu yıl başlar
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Fed/Barkin: Ekonomide somut toparlanma bu yıl başlar

01.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:32
Fed/Barkin: Ekonomide somut toparlanma bu yıl başlar

ABD Merkez Bankası (Fed) Richmond Başkanı Thomas Barkin, aşılamaların giderek artması ve yeni finansal yardımların desteğiyle, ekonomide toparlanmanın bu yıl başlayacağına inandığını vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Richmond Başkanı Thomas Barkin, aşılamaların giderek artması ve yeni finansal yardımların desteğiyle, ekonomide toparlanmanın bu yıl başlayacağına inandığını vurguladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu yılki oy veren üyeleri arasında bulunan Barkin, The Wall Street Journal'ın sorularını yanıtlarken, "Şu anda ufukta ışığın göründüğü noktada bulunduğumuzu sanmıyorum" dedi. ABD tahvilleri faizlerindeki ve enflasyondaki artışlardan kaygı duymadığını da vurgulayan Barkin, "Aslında, ekonomik görünüm düzelirken, tahvil fazlerinde yükseliş olmasaydı hayal kırıklığı yaşardım" diye ekledi:

"Para politikası çerçevemiz ve ülkenin agresif maliye politikası tepkisinin birleşimi, gelecek yıl göreceğimizi bildiğimiz bazı baskılarla birleştiğinde, bu yıl o noktayı harekete geçirmeye başlayacağını umuyorum."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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