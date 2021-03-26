Fed bankaların temettü ve hisse geri alımlarına yönelik kısıtlamaları 30 Haziran'da kaldıracak
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Fed bankaların temettü ve hisse geri alımlarına yönelik kısıtlamaları 30 Haziran'da kaldıracak

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Fed bankaların temettü ve hisse geri alımlarına yönelik kısıtlamaları 30 Haziran'da kaldıracak

ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik uygulanan kısıtlamaların, stres testinin sonuçlarına göre "çoğu firma" için 30 Haziran'da kaldırılacağını duyurdu.

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ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik uygulanan kısıtlamaların, stres testinin sonuçlarına göre "çoğu firma" için 30 Haziran'da kaldırılacağını duyurdu.

Fed'ten yapılan açıklamada, stres testinin gerektirdiği sermaye seviyelerinin üzerinde olan bankaların söz konusu tarihten itibaren ilave kısıtlamalara tabi olmayacağı bildirildi.

Açıklamada, bankalarının hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik kısıtlamaların, stres testinin tamamlanmasının ardından "çoğu firma" için 30 Haziran'da sona ereceği kaydedildi.

Fed'in açıklamasında, stres testinin gerektirdiği sermaye seviyesinin altında kalan bankalar için kısıtlamaların 30 Eylül'e kadar devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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