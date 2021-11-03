FED açıklaması bugün saat kaçta? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Amerika Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağı gündem olurken FED açıklaması bugün saat kaçta? Faiz kararı ne zaman açıklanacak 2021? sorularına dair detaylar araştırıldı.

FED AÇIKLAMASI BUGÜN SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı için geri sayım başladı. Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri artırıp artırmayacağı merak konusu olurken "Fed toplantısı ne zaman? Amerikan Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?" sorusu yöneltiliyor. Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan kararlar 3 Kasım akşam saatlerinde duyurulacak.

FED BAŞKANI POWELL: VARLIK ALIMLARIMIZI AZALTMAYA BAŞLAMA YOLUNDAYIZ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Genel Müdürü Agustin Carstens ve Güney Afrika Rezerv Bankası (SARB) Başkanı Lesetja Kganyago, Kovid-19 sonrasında merkez bankalarının karşı karşıya olduğu parasal ve finansal istikrar zorluklarına ilişkin düzenlenen bir panelde bir araya geldi.

Powell, panelde yaptığı konuşmada, ekonomik toparlanmanın "çok dengesiz" olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini belirtti.

Faizleri artırmak için erken olduğunu vurgulayan Powell, "Sabırlı ve çok dikkatliyiz." ifadelerini kullandı.

Varlık alımlarını azaltma yolunda olduklarını belirten Powell, "Enflasyonun ısrarla daha yüksek seviyelere çıkması konusunda ciddi bir risk görseydik, fiyat istikrarını korumak için araçlarımızı kesinlikle kullanırdık." dedi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Powell konuşmasında, mevcut yüksek enflasyon oranlarının, fiyat belirleyicilerinin gelecekte gereğinden fazla yüksek enflasyon olacağı beklentisine yol açtığını söyledi.

Enflasyonun yükselmesine neden olan küresel tedarik zinciri kırılmalarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini belirten Powell, bu durumun muhtemelen gelecek yıla kadar devam edeceğini açıkladı.

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