Fed: "ABD ekonomisi yaz başında daha da güçlendi"
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Fed: "ABD ekonomisi yaz başında daha da güçlendi"

Fed: 'ABD ekonomisi yaz başında daha da güçlendi'
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed), ülke ekonomisinin mayıs sonundan temmuz başına kadar olan süreçte daha da güçlendiğini belirterek, çoğu işletmenin gelecek aylarda fiyatlarda daha fazla artış beklediğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ülke ekonomisinin mayıs sonundan temmuz başına kadar olan süreçte daha da güçlendiğini belirterek, çoğu işletmenin gelecek aylarda fiyatlarda daha fazla artış beklediğini bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, "ABD ekonomisi mayıs sonundan temmuz başına kadar daha da güçlendi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, ortalamanın üzerinde büyüme bildiren sektörler arasında ulaşım, seyahat, turizmin yanı sıra imalat ve finansal olmayan hizmetlerin yer aldığına işaret edilerek enerji piyasalarının ise hafif bir iyileşme gösterdiği aktarıldı.

Talebe yönelik görünüm daha da iyileşti

Malzeme ve işçi eksikliği, teslimat gecikmeleri ve birçok tüketim malının düşük stokları da dahil olmak üzere arz yönlü aksaklıkların daha yaygın hale geldiğine işaret edilen raporda, sıkıntılı stokların istikrarlı talebe rağmen araç satışlarında biraz düşüşe neden olduğu ve konut satışlarının sınırlı arza rağmen hafifçe yükseldiği kaydedildi.

Raporda, otomobil dışı perakende satışlarının ılımlı bir hızda büyüdüğü ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili endişelerin azalmasının turizmi canlandırdığı ifade edildi.

Talebe yönelik görünümün daha da iyileştiği vurgulanan raporda, ancak birçok kişinin arz kısıtlarının hafifletilmesi konusunda belirsizlik ya da karamsarlık hissettiği aktarıldı.

İstihdamda artış

Raporda, bölgelerin 4'te 3'ünün istihdamda hafif ya da ılımlı, geri kalanının orta ya da güçlü artışlar bildirdiği belirtildi.

Ücretlerin ortalama olarak ılımlı bir hızda arttığına işaret edilen raporda, düşük ücretli işçilerin ortalamanın üzerinde ücret artışlarından yararlandığı kaydedildi.

Raporda, iş gücü eksikliğinin olduğu ifade edilerek bazı bölgelerdeki şirketlerin işçi bulma zorluğunun sonbaharın başlarına kadar devam etmesinin beklediği aktarıldı.

Fiyatlar ortalamanın üzerinde bir hızla arttı

Fiyatların ise ortalamanın üzerinde bir hızla arttığı vurgulanan raporda, fiyatlama baskılarının geniş tabanlı olduğu, otel ve restoranların yeniden açılmasının, sınırlı malzeme ve işçi arzının olması nedeniyle konaklama sektöründe daha da keskinleştiği ifade edildi.

Raporda, inşaat maliyetlerinin yüksek kalmaya devam ettiği ve konteyner fiyatlarının ilkbaharda ılımlı bir seyir izledikten sonra çok yüksek seviyelere döndüğü kaydedildi.

Fed'in raporunda, "Bazıları fiyat baskılarının geçici olduğunu düşünürken çoğunluk gelecek aylarda girdi maliyetleri ve satış fiyatlarında daha fazla artış bekliyor." görüşüne yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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