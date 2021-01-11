Fed 2020'deki 88,5 milyar dolarlık karını ABD hazinesine aktaracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fed 2020'deki 88,5 milyar dolarlık karını ABD hazinesine aktaracak

11.01.2021 21:37 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:40
Fed 2020'deki 88,5 milyar dolarlık karını ABD hazinesine aktaracak

ABD Merkez Bankası (Fed), 2020'de net karın bir önceki yıla göre 33,3 milyar dolar artışla 88,8 milyar dolar olduğunu ve bunun 88,5 milyar dolarının hazineye aktarılacağını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2020'de net karın bir önceki yıla göre 33,3 milyar dolar artışla 88,8 milyar dolar olduğunu ve bunun 88,5 milyar dolarının hazineye aktarılacağını bildirdi.

Fed'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın 2020 yılına ait gelir ve giderlerine ilişkin öncü veriler paylaşıldı.

Açıklamada, Fed'in 2020'deki tahmini net karının bir önceki yıla göre 33,3 milyar dolarlık artışla 88,8 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Söz konusu karın 88,5 milyar dolarının ABD hazinesine aktarılacağı belirtilen açıklamada, bu dönemde faiz giderlerinde düşüş kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, 12 Fed şubesinin işletme giderlerinin ise 2020'de 4,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Fed'in açıklamasında, 2020 yılına ait denetlenmiş mali tabloların ise mart ayında yayımlanmasının beklendiğini belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Erol Bulut Samet Aybaba İsmail Kartal Mustafa Yumlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fed 2020'deki 88,5 milyar dolarlık karını ABD hazinesine aktaracak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 21:41:55. #1.15#
title