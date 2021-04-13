Feci kazadan bir kötü haber daha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Feci kazadan bir kötü haber daha

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Feci kazadan bir kötü haber daha

Eskişehir'de geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücülerden biri daha hayatını kaybetti.

Eskişehir'de geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücülerden biri daha hayatını kaybetti.

Tepebaşı'na bağlı Sütlüce mahallesi İstiklal caddesindeki kazada Bünyamin A. (50) idaresindeki 26 AF 356 plakalı kamyonet ile Ali E.'nin (25) kullandığı 26 UH 093 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpışmış, her iki sürücü ağır, araçlarda bulunan 5 kişi de hafif yaralanmıştı.

Ağır yaralanan sürücülerden Bünyamin Arıkan'ın dün tedavi gördüğü Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ali E.'nin de bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselirken, diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Cansu Dere Hande Erçel
Spor Diego Cenk Tosun Caner Erkin Ersun Yanal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Feci kazadan bir kötü haber daha - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:50:46. #1.16#
title