Feci Kazadan 36 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te 36 gün önce meydana gelen ve sonrasında savaş alanını andıran görüntülerin oluştuğu kazada ağır yaralan 7 yaşındaki Emine Çalışkan, günlerdir sürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep Şahinbey ilçesine Ocaklar Mahallesi'nde bulunan Hasip Dürri Caddesi'nde 7 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen feci kazada, freni boşalan O.Y idaresindeki 27 S 3609 plakalı midibüs, rampa inerken freni boşalması sonucu hızlanarak, kırmızı ışıkta bekleyen K.G idaresindeki 27 FP 827 plakalı otomobil ile ismi öğrenilemeyen ve kadın sürücünün kullandığı 27 BKB 98 plakalı motosikleti metrelerce sürüklemişti. Midibüs, kavşaktaki trafik ışıklarına çarparak durabilirken, çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Emine çalışkan ve 2 kadın yola savrularak ağır bir şekilde yaralanırken kontrolden çıkan motosiklet ise bir süre sürüklendikten sonra alev alarak ateş topuna dönmüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yarılalar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altın alınmıştı.

Gaziantep'te özel bir hastanede tedavi altına alınan 7 yaşındaki Emine Çalışkan, yapılan müdahalelerle 36 gün yaşayabildi. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden küçük kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçük kızın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Oğuzeli ilçesine bağlı Taşyazı Mahallesi'nde defin edilmek üzere ailesine teslim edildi

Öte yandan, Emine Çalışkan'ın kaza günü annesi ile birlikte ananesini ziyaret ettiği ve evlerine motosikletle dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi. - GAZİANTEP