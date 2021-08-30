Son dakika haber | Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haber | Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir tırın önünde seyreden başka bir tıra çarpması sonucu sürücü ölürken, bir kişide yaralandı.

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir tırın önünde seyreden başka bir tıra çarpması sonucu sürücü ölürken, bir kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunun Birecik mevkiinde meydana geldi. Süleyman Korkmaz idaresindeki 31 AGD 718 plakalı tır, plakası belirlenemeyen seyir halindeki İ.Ö. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü Korkmaz ile yanında bulunan bir kişi araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Korkmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber | Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt

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