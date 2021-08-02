Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
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Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü 18 kişinin yaralandığı feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü 18 kişinin yaralandığı feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Kuzey Gişeleri yakınlarında meydana gelen kazada Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve yabancı uyruklu tarım işçisi taşıyan 01 MA 6902 plakalı Ford marka minibüse arkadan gelen 27 VG 460 plakalı tır çarpmış, feci kazada 3 kişi ölürken 18 kişi de yaralanmıştı. Çarpma sonucu savrulan minibüs ve tır orta refüjde durabildiği kazada, otoyolda can pazarı yaşanmış, savrulan yaralılara sağlık ekipleri müdahale ederken, minibüste sıkışan 5 yaralı ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araçtan çıkarılmıştı. Tır ile minibüs arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılken, Gaziantep'teki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 18 yaralıdan ise 3'nün hayati tehlikesinin sördüğü belirtilmişti.

Sağlık durumu ağır olan yaralılarden birinin daha gece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin 4'nün de yabancı uyruklu olduğu belirtilirken, üzerlerinde kimlik çıkmaması nedeniyle henüz isimleri belirlenemedi.

Yapılacak teşhisin ardından ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi bekleniyor.

Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Feci kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul

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