Feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
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Feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Tekirdağ'da dün gece meydana gelen 2 ölümlü kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadında hayatını kaybetti.

10.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:37
Feci kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Tekirdağ'da dün gece meydana gelen 2 ölümlü kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadında hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da dün gece 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İddiaya göre S.G. isimli sürücünün idaresindeki 59 ER 536 plakalı hafif ticari araç İlçede bulunan Çınarlı Mahallesi TOKİ mevki'inde yoldan karşıya geçmeye çalıştıkları iddia edilen Yeliz K., Kemal Ş. ve Hakan S. İsimli şahıslara çarpıp olay mahallinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisi ile karşıya geçmeye çalışan 3 kişi metrelerce savruldu. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar kısa sürede durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak yapılan ilk incelemede Kemal Ş. ve Hakan S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Yeliz K. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Araç 500 metre uzaklıkta, sürücü plakayı ararken yakalandı

Meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Kemal Ş. ve Hakan S. İsimli şahısların cesetleri cenaze nakil aracı ile Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza bölgesinde araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri kazaya karışan aracı kaza bölgesinden 500 metre uzakta sokak arasında park halinde buldu. İddiaya göre aracın sürücüsü ise kaza bölgesinde düşen aracının plakasını ararken gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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