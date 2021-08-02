Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
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Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi Antalya Havaalanı'na giderken takla atarak karşı şeride geçen midibüste bulunan 3 turist hayatını kaybetti Antalya'da, Alanya'dan Antalya Havaalanı'na giderken takla atarak karşı şeride geçen midibüste hayatı kaybeden 3 turistin...

Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi

Antalya Havaalanı'na giderken takla atarak karşı şeride geçen midibüste bulunan 3 turist hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da, Alanya'dan Antalya Havaalanı'na giderken takla atarak karşı şeride geçen midibüste hayatı kaybeden 3 turistin kimlikleri belirlendi. Ölen üç turistin de Rusyu uyruklu olduğu bildirildi.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 karayolu Manavgat Çevre Yolu Sorgun Otogar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'daki otellerden aldığı turistleri Antalya Havaalanı'na götürmek üzere yola çıkan Naci Dirlik idaresindeki 31 KJL 49 plakalı midibüs, Manavgat Çevre Yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşıp takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Tıagushcheva Nadezhda isimli kadın, Melnik Taras isimli erkek ve Moshko Anna isimli 15 yaşındaki Rus uyruklu genç kız turist olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında midibüs şoförü ve çocukların da bulunduğu birçok yolcu da yaralandı. Yaralılar çevredeki özel hastanelere kaldırılırken, yaralı turistler şok içerisinde olan biteni izledi. Kaza sonrası hayatını kaybeden turistlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, trafiğe kapanan D-400 karayolu tur midibüsünün çekici tarafından olay yerinden kaldırılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi
Feci kazada ölen turistlerin kimlikleri belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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