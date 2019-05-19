Feci Kazada Ölen Anne ve Kızına Gözü Yaşlı Veda

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı.

Saray-Kapaklı istikametindeki otoyolda, bir ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 59 TV 760 plakalı otomobili kullanan Şükriye Demirhan (42) ve annesi Fahriye Yazgün (60) hayatını kaybetti. Merhumeler, bugün ikindi namazına müteakip Büyükyoncalı Aziziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Şükriye Demirhan'ın iki çocuğu annelerinin ölümü ile sarsılırken, eşi Ayhan Demirhan ise bir an olsun tabunun başından ayrılmadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA