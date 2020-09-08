Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
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Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu Gaziantep'te dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 2'si çocuk 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

08.09.2020 23:29 | Son Güncelleme: 08.09.2020 23:34

Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 2'si çocuk 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

Kaza, Gaziantep-Nizip karayolu Sinan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Nizip istikametinden Gaziantep istikametine giden 34 BJS 643 plakalı Skoda marka araç hatalı sollama sonucu, karşı yönden gelen 27 N 2498 plakalı Tofaş marka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Tofaş marka aracın arkasında seyir halinde olan ve cezaevine mahkum taşıdığı öğrenilen 34 ZJ 1264 plakalı sivil polis aracı ile 27 BPE 10 plakalı kamyonet kazaya karışmamak için ani manevra yaparak yol kenarındaki menfeze savruldu.

Kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Yaşanan kaza sonucu adeta can pazarı yaşanırken, Tofaş marka aracın içerisinde bulunan 2'si çocuk 2'si yetişkin toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybedenlerin 27 N 2498 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü Abdurrezzak Özerol (48), aynı araçta yolcu olarak bulunan Fevzi Başkurt ile küçük çocuklar Sıdıka Nur Ekinci ve Rabia Ekinci olduğu belirlendi.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan toplam 9 kişinin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

Feci kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Kaynak: İHA

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