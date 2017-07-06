Feci Kazada Hayatını Kaybedenler Son Yolculuğuna Uğurlandı

Niğde'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden 32 yaşındaki Ebru Tuncer, çocukları 8 aylık Belinay ve 7 yaşındaki Yaren ile 5 yaşındaki Hazan Karaduman gözyaşları arasında toprağa verildi.



Niğde-Adana karayolu Kaynarca Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 6'sı çocuk içerisinde 11 kişinin bulunduğu 44 yaşındaki Ramazan Karaduman yönetimindeki 81 BL 813 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 24 Yasin Yalçın idaresindeki 51 DN 156 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 4 kişi öldü. Kazada hayatını kaybeden 32 yaşındaki Ebru Tuncer, çocukları 8 aylık Belinay ve 7 yaşındaki Yaren Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı kasabasında, 5 yaşındaki Hazan Karaduman ise Niğde Merkez Dışarı Caminde ikindi namazında sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - NİĞDE