Feci kazada hayatını kaybeden tarım işçileri defnedildi
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Feci kazada hayatını kaybeden tarım işçileri defnedildi

Feci kazada hayatını kaybeden tarım işçileri defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te dün meydana gelen feci trafik kazasında ölen 4 tarım işçisinden 3'ünün kimliği belli oldu.

Gaziantep'te dün meydana gelen feci trafik kazasında ölen 4 tarım işçisinden 3'ünün kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden tarım işçilerinden 2'sinin cenazesi Şanlıurfa'ya gönderilirken, biri Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu 8'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Torun yönetimindeki 27 VG 460 plakalı tır, arıza yaparak yavaşlayan aynı istikamette ilerleyen ve içerisinde yabancı uyruklu tarım işçilerinin bulunduğu minibüse çarptı. Kazada minibüs içerisinde bulunan Mecit Muhammed Madal (17), Emcet El Şvavbi (15), Emat Eldin (17) ve kimliği belirlemeyen bir kişi daha hayatını kaybetti.

"Abi kardeşi kaza ayırdı"

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Feci kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan ve 8 ay önce kardeşi ile beraber Türkiye'ye gelerek tarım işçiliği yapan 17 yaşındaki Mecit Muhammed Madal'ın 4 gün önce Rize'de çay hasadından Şanlıurfa'ya döndüğü ortaya çıktı. Madal, dün de Şanlıurfa'dan İstanbul'a gitmek için kardeşi ile birlikte bindiği minibüste tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yakınları tarafından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Madal'ın cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası defnedildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Emcet El Şvavbi ve Emat Eldin'in cenazeleri ise aileleri tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü. Öte yandan kimliği belirlenemeyen dördüncü cenazesi ise Yeşilkent Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. - GAZİANTEP

Feci kazada hayatını kaybeden tarım işçileri defnedildi
Feci kazada hayatını kaybeden tarım işçileri defnedildi
Feci kazada hayatını kaybeden tarım işçileri defnedildi
Feci kazada hayatını kaybeden tarım işçileri defnedildi
Feci kazada hayatını kaybeden tarım işçileri defnedildi
Feci kazada hayatını kaybeden tarım işçileri defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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