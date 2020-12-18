Feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
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Feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

18.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:18
Feci kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kayseri'de otomobilin tramvay yoluna girerek elektrik direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Kayseri'de otomobilin tramvay yoluna girerek elektrik direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'ne bağlı 19 Mayıs Mahallesi Taha Çarım Bulvarı üzerinde dün gece saatlerinde meydana kazada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Serkan Akay'ın cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Serkan Akay'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Saraycığa götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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