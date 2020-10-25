Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
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Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

25.10.2020 18:34 | Son Güncelleme: 25.10.2020 18:38
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ve kızı, sevenlerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ve kızı, sevenlerinin gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Efeler'in Kalfaköy Mahallesi yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Raziye Özlem Uşaklı (49) idaresindeki 09 HU 100 plakalı otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten dereye uçtu. Uzun uğraşlar sonunda dereye inen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan anne Raziye Uşaklı ve 9 yaşındaki kızı Elif Uşaklı hayatını kaybetti. Merhume anne ve kızı için bugün ikindi namazını müteakip Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İş adamı Kemal Uşaklı, eşi ve kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, tabutlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Aydın'daki siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde, anne ve kızı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Eşi ve kızını kaybetmenin acısını yaşayan iş adamı Kemal Uşaklı ve çocukları taziyeleri kabul etti. Ayakta güçlükle duran baba Uşaklı, eşi ve kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazeleri sevenlerinin omuzunda taşınarak, Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN

Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Feci kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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