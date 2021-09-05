Son dakika: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı Ölmeden önce babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş Ardından 2 çocuk bıraktı Kazada kusurlu görülen sürücünün yoğun güvenlik önlemleri altında tedavisi sürüyor Tekirdağ'ın Ergene İlçesindeki hemzemin geçitte tren ile...

Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Ölmeden önce babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş

Ardından 2 çocuk bıraktı

Kazada kusurlu görülen sürücünün yoğun güvenlik önlemleri altında tedavisi sürüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene İlçesindeki hemzemin geçitte tren ile fabrika servisinin karıştığı kazada hayatını kaybeden 6 kişiden Nebibe Korkmaz ve Hülya Dinçkol son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden Nebibe Korkmaz, daha önce işe giderken babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş.

Tekirdağ'ın Ergene İlçesindeki hemzemin geçitte meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Kazada hayatını kaybedenlerin defin işlemleri başladı.

Kazada hayatını kaybeden Suzan Aksu Tokat, Cangül Akın Adıyaman, Yaşar Yüce Kayseri, Nusret Açıkgöz Adapazarı'nda defnedilmek üzere memleketlerine gönderilirken, Hülya Dinçkol ve Nebibe Korkmaz için Tekirdağ'da cenaze töreni düzenlendi.

"Kelle koltukta gidiyoruz"

Nebibe Korkmaz'ın cenazsi Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Merkez Garaj Camii'ne getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile Nebibe Korkmaz'ın tabutu Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu. Nebibe Korkmaz'ın ölmeden önce işe giderken, "Babasına kelle koltukta gidiyoruz. Allah'a emanetiz' dediği öğrenildi. Ayrıca 35 yaşındaki Nebibe Korkmaz'ın yakında evlilik planları yaptığı öğrenildi.

Gerisinde 2 çocuğu kaldı

Feci kazada hayatını kaybeden Hülya Dinçkol'un ise Ergene İlçesi Sağlık Mahallesindeki Tonguçlar Camii'nde öğlen namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Hülya Dinçkol, cenaze namazından sonra Yeşiletepe Mezarlığına defnedildi.

Kazada yaralanan işçi servisinin Sürücüsü Bilal Küllü'nün ise yoğun güvenlik önlemleri altında özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Feci kazada hayatını kaybeden 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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