Feci kazada 4 cenaze 3 tabut: Türkiye'nin yüreğini yakan kazada ölenler son yolculuklarına uğurlandı

Ölen kardeşler tek tabuta konuldu

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada ölenler için cenaze töreni düzenleniyor. Kazada ölen 1 yaşındaki 1 yaşındaki H.Y. ve 8 yaşındaki Ziynet Yarıcı aynı tabutta camiye getirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Cumali Yarıcı, ikiz bebeklere hamile olan eşi Hicran Yarıcı ile 1 yaşındaki bebekleri H.Y. ve 8 yaşındaki kızları Ziynet Yarıcı için cenaze töreni düzenleniyor. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kılınacak cenaze namazı öncesi camiye 3 tabutun getirilmesi dikkat çekerken 1 yaşındaki H.Y. ve 8 yaşındaki Ziynet Yarıcı kardeşlerin tek tabuta konulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA