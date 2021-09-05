Feci kaza sonrası can pazarı böyle görüntülendi

Eskişehir'de iki tırın çarpışması sonucu meydana trafik kazası sonrasında yaşanan can pazarı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Eskişehir'de iki tırın çarpışması sonucu meydana trafik kazası sonrasında yaşanan can pazarı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Çifteler ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi arasında Beyören köyü yakınlarında M.S.A.'nın kullandığı 42 ELG 14 plakalı tır, S.S. idaresindeki 70 FV 590 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpma sonucunda çıkan kıvılcım ve yangın bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Öte yandan kaza sonrası devrilen tırın sürücüsünün vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkartılması da görüntülendi. Can pazarının yaşandığı kaza sonrasında çoğu vatandaşın panik yaşadığı görüldü.

Kazada yaralanan 2 tır sürücüsü ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çifteler Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı