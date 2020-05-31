Feci kaza, saniye saniye görüntülendi
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Feci kaza, saniye saniye görüntülendi

Aydın Efeler ilçesi yakınlarında meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza, saniye saniye görüntülendi
31.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:47

Aydın Efeler ilçesi yakınlarında meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada tali yoldan çıkan lüks otomobilin sürücüsünün dalgınlığı ise görenleri şaşırttı. Çakır çiftini birbirinden ayıran feci kazada eşini kaybeden Faik Çakır'ın kazayı atlatmak için kaçtığı ancak diğer aracın dikkatsizliği nedeniyle kazayı atlatamadığı görülüyor.

Feci kaza Köşk-Ödemiş yolu Kuyucular mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Koçak mahallesi istikametinden Aydın istikametine seyir halinde olan Faik Çakır yönetimindeki 09 UB 429 plakalı otomobile Köşk Kiziroğlu Mahallesi istikametinden gelmekte olan H.Ö. yönetimindeki 35 AB 1851 plakalı otomobil çarptı. Kazada çarpmanın etkisi ile savrulan Faik Çakır'ın kullandığı savrularak yol kenarındaki direğe ve trafik levhalarına çarptı. Kazada ağır yaralanan Faik Çakır'ın eşi Halime Çakır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çakır Çifti'ni birbirinden ayıran feci kaza kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Halime Çakır, kazadan sonra Koçak Mahallesi'nde toprağa verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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