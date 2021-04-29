Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI - Haberler | 3. Sayfa

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı Bartın'da hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

BARTIN - Bartın'da hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın çarptığı motor sürücüsünün çarpışmanın şiddeti ile metrelerce sürüklendiği ve hafif ticari araç sürücüsünün ise kazadan sonra büyük panik yaşadığı görüldü.

Bartın'da 3 nolu çevre yolunda meydana gelen kazada 2702 plakalı motosiklet sürücüsü M.Ç. sağ şeritten sol şeride geçiş yapıp orta refüjde yer alan yaya geçidinden karşı şeride geçmek için durdu. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan H.S.Ö. yönetimindeki 67 LK 767 plakalı Ford marka hafif ticari araç duramayarak motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü çarpışmanın şiddeti ile metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. 112 ekiplerince ilk tedavisi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın çarptığı motor sürücüsünün çarpışmanın şiddeti ile metrelerce sürüklendiği ve hafif ticari araç sürücüsünün ise kazadan sonra büyük panik yaşadığı görüldü.

Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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