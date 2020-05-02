Feci kaza anları kamerada, otomobillerin çarptığı motosikletliler fırladı
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Feci kaza anları kamerada, otomobillerin çarptığı motosikletliler fırladı

Feci kaza anları kamerada, otomobillerin çarptığı motosikletliler fırladı
02.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:45

Feci kaza anları kamerada, otomobillerin çarptığı motosikletliler fırladı 3 ilde meydana gelen kazalardan Elazığ'da yaşananların ikisinde araçların çarptığı motosikletlerde bulunanların fırlaması kameralara saniye saniye yansıdı Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de meydana gelen bazı trafik...

Feci kaza anları kamerada, otomobillerin çarptığı motosikletliler fırladı

3 ilde meydana gelen kazalardan Elazığ'da yaşananların ikisinde araçların çarptığı motosikletlerde bulunanların fırlaması kameralara saniye saniye yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de meydana gelen bazı trafik kazaları kameralara yansıdı. Elazığ'daki 2 kazada araçların çarptığı motosikletlerin fırlamaları yer aldı.

3 ilde İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına meydana gelen trafik kazalarının bazıları saniye saniye yansıdı. Kent merkezinin farklı noktalarından kameralara yansıyan kazalar, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi. Kameraya yansıyan görüntülerde ışık ihlali, aşırı hız, dikkatsizlik ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları dikkat çekti.

MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerden motosikletlerin yer aldığı ikisi dikkat çekti. Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde meydana gelen ilk kazada motosiklet, durduğu yerden aniden hareket eden otomobille çarpışarak metrelerce fırlaması yer aldı. İkinci kaza da ise Elazığ-Diyarbakır yolunda Asri Mezarlığı kavşağında dönmek isteyen sepetli motosiklete otomobil çarptı. Kaza ile birlikte sepetli motorla sürücünün fırladığı anlar kameralara yansıdı.

Maddi hasarlı ve yaralanmalarla sonuçlanan kazalardan 3'ü Elazığ'da, 2'si Bingöl'de 1'de Tunceli'de meydana geldi.

Feci kaza anları kamerada, otomobillerin çarptığı motosikletliler fırladı

Kaynak: İHA

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