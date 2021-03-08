FDR 01Burda Adana şubesinde Zula Herkes Tek turnuvası gerçekleşecek
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FDR 01Burda Adana şubesinde Zula Herkes Tek turnuvası gerçekleşecek

08.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:21
FDR 01Burda Adana şubesinde Zula Herkes Tek turnuvası gerçekleşecek

FDR 01Burda Zula Herkes Tek turnuvası düzenliyor!

FDR 01Burda, 13 Mart 2021 Cumartesi 12: 00'da Adana şubesinde Zula Herkes Tek turnuvası gerçekleşecek. Turnuva Covid sonrası dönemde kafe içerisinde tüm önlemler alınarak düzenlenecek.

ÖDÜLLER

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Oyuncuya 250TL PUAN FDR Bakiyesi + KumpirBox Kumpir Menü

Oyuncuya 100TL PUAN FDR Bakiyesi + KumpirBox Kumpir Menü

Kayıt ve kurallar hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 14:21:49. #1.16#
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