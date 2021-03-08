FDR 01Burda Adana şubesinde Zula Herkes Tek turnuvası gerçekleşecek
08.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:21
FDR 01Burda Zula Herkes Tek turnuvası düzenliyor!
FDR 01Burda, 13 Mart 2021 Cumartesi 12: 00'da Adana şubesinde Zula Herkes Tek turnuvası gerçekleşecek. Turnuva Covid sonrası dönemde kafe içerisinde tüm önlemler alınarak düzenlenecek.
ÖDÜLLER
Oyuncuya 400TL PUAN FDR Bakiyesi + KumpirBox Kumpir Menü
Oyuncuya 250TL PUAN FDR Bakiyesi + KumpirBox Kumpir Menü
Oyuncuya 100TL PUAN FDR Bakiyesi + KumpirBox Kumpir Menü
Kayıt ve kurallar hakkında bilgiye ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros