FDA eski Başkanı Gottlieb: "Laboratuvar sızıntıları her zaman oluyor"
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FDA eski Başkanı Gottlieb: "Laboratuvar sızıntıları her zaman oluyor"

FDA eski Başkanı Gottlieb: 'Laboratuvar sızıntıları her zaman oluyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eski Başkanı Scott Gottlieb, korona virüsün (Covid-19) Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde meydana gelen bir kaza sonucu yayıldığı iddialarına ilişkin laboratuvarların incelenmesi gerektiğine dikkat çekerek, dünya genelinde laboratuvar güvenliğinin genellikle zayıf...

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eski Başkanı Scott Gottlieb, korona virüsün (Covid-19) Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde meydana gelen bir kaza sonucu yayıldığı iddialarına ilişkin laboratuvarların incelenmesi gerektiğine dikkat çekerek, dünya genelinde laboratuvar güvenliğinin genellikle zayıf olduğunu belirtti. Gottlieb, "Aslında bu tür laboratuvar sızıntıları her zaman oluyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta istihbarat yetkililerine korona virüsün (Covid-19) kaynağını soruşturmaya yönelik çabaları "iki katına çıkarma" ve 90 gün içinde rapor hazırlama talimatı vermişti. Biden'ın açıklamasının ardından ise Covid-19'un Çin'in Wuhan kentinde yer alan Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde meydana gelen bir sızıntı sonucu yayıldığını ileri süren raporlar yayınlanmıştı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) eski Başkanı Scott Gottlieb'den, yayınlanan sızıntı raporlarına ve Covid-19'un kaynağına ilişkin açıklama geldi.

Gottlieb dün katıldığı bir televizyon programında, kazara laboratuvar sızıntılarının "her zaman" olduğunu belirterek, bu konuya ilişkin soruşturmanın önemine dikkat çekti. Gottlieb, "Bunun bir laboratuvardan çıkma ihtimalinin ne olduğunu anlamak önemlidir, böylece uluslararası ilgiyi bu laboratuvarlar etrafında daha iyi envanterler elde etmeye, yaptıkları işe, daha iyi güvenliğe ve düzgün bir şekilde inşa edildiklerinden emin olmaya odaklayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Çin'in, Covid-19'un bir laboratuvardan sızmadığını kanıtlayan "aklayıcı" kanıtlar sunabildiğini, fakat şimdiye kadar bunu yapmayı reddettiğini kaydeden Gottlieb, dünya genelinde laboratuvar güvenliğinin genellikle zayıf olduğunu belirtti. Gottlieb, "Aslında bu tür laboratuvar sızıntıları her zaman oluyor. ABD'de bile talihsizlikler yaşadık ve Çin'in başlangıçta bir laboratuvardan çıktığını açıklamadığı oldukça geniş bir salgın olan son salgın da dahil olmak üzere SARS-1'in bilinen son 6 salgını Çin'de bir laboratuvardan çıktı" dedi.

BİDEN'DAN İSTİHBARAT KURUMLARINA COVİD-19 EMRİ

Başkan Biden, ABD istihbarat servislerine Covid-19'un kökenini araştırmaya yönelik yürütülen çalışmaları "iki katına çıkarma" emri vermiş, istihbarat servislerinin virüsün laboratuvar kazası sonucu mu yoksa enfekte bir hayvanla insan temasından mı kaynaklandığı konusunda ikiye bölündüğünü belirtmişti. Biden, birimlere 90 gün içinde yeni bir rapor hazırlamaları yönünde talimat vermişti.

Biden'ın talimatının ardından açıklama yapan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Covid-19'un kesin kökeninin şu anda bilinmediğini ifade etmiş, en olası 2 senaryonun patojenin ya hayvan geçişi yoluyla doğal olarak ya da bir laboratuvar sızıntısının sonucu ortaya çıkmış olduğu belirtilmişti. DNI, daha fazla kanıt olmadan hangi senaryonun daha olası olduğunu belirlemenin zor olduğunu aktararak, "ABD İstihbarat Topluluğu, Covid-19 virüsünün ilk olarak nerede, ne zaman veya nasıl bulaştığını bilmiyor, ancak iki olası senaryo etrafında birleşti" demişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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