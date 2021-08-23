FDA'dan Pfizer/BioNTech aşısına tam onay

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan açıklamada Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısına tam onay verildiği duyuruldu.

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yapılan açıklamada Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısına tam onay verildiği duyuruldu.

FDA'dan yapılan açıklamada, "Bugün, ABD Gıda ve İlaç İdaresi ilk Covid-19 aşısını onayladı. Aşı, Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı olarak bilinmektedir ve şimdi 16 yaş ve üzeri kişilerde Covid-19 hastalığının önlenmesi için Comirnaty olarak pazarlanacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada FDA yetkilisi Janet Woodcock'un, "Covid-19 salgınıyla savaşmaya devam ederken FDA'nın bu aşıyı onaylaması bir dönüm noktasıdır. Bu ve diğer aşılar, FDA'nın acil kullanım izni için katı, bilimsel standartlarını karşılamış olsa da FDA onaylı ilk Covid-19 aşısı olarak, halk, bu aşının FDA'nın onaylanmış bir ürün için gerektirdiği yüksek güvenlik, etkinlik ve üretim kalitesi standartlarını karşıladığından emin olabilir. Bugünkü dönüm noktası, bizi ABD'deki pandeminin gidişatını değiştirmeye bir adım daha yaklaştırıyor" ifadelerine de yer verildi.

Pfizer/BioNTech aşısı ABD'de geçen sene aralık arında acil kullanım onayı almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı