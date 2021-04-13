FDA'dan Johnson & Johnson aşı kullanımını durdurma çağrısı
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FDA'dan Johnson & Johnson aşı kullanımını durdurma çağrısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
FDA'dan Johnson & Johnson aşı kullanımını durdurma çağrısı

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC)Johnson&Johnson'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği tek dozluk aşısı için uygulamanın durdurulması kararı almaya hazırlandıklarını duyurdu.

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Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC)Johnson&Johnson'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği tek dozluk aşısı için uygulamanın durdurulması kararı almaya hazırlandıklarını duyurdu.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Johnson&Johnson'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği tek dozluk aşısı için uygulamanın durdurulması kararı almaya hazırlandıklarını açıkladı. FDA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Johnson & Johnson tarafından Janssen Kovid-19 aşısının 'kan pıhtılaşması yan etkisini' araştırmak üzere kullanımının askıya alınması çağrısında bulundu.

"AŞININ KULLANILMASINI DURDURMAYI TAVSİYE EDİYORUZ"

FDA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün FDA ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Johnson & Johnson Covid-19 aşısı ile ilgili açıklama yaptı. Bu aşının kullanımının durdurulmasını tavsiye ediyoruz. 12 Nisan itibarıyla, ABD'de 6,8 milyondan fazla doz Johnson & Johnson aşısı uygulanmıştır. CDC ve FDA, aşının uygulanmasının ardından kan pıhtılaşması tespit edilen 6 ABD vakasını içeren verileri gözden geçirmektedir. Şu anda, bu olumsuz olaylar son derece nadir görünmektedir. Bu spesifik kan pıhtısı tipinin tedavisi, tipik olarak uygulanabilecek tedaviden farklıdır. CDC, bu vakaları daha ayrıntılı incelemek ve potansiyel önemini değerlendirmek için Çarşamba günü Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP) toplantısı düzenleyecektir. FDA, bu vakaları da araştırdığı için bu analizi gözden geçirecektir. Bu işlem tamamlanana kadar aşının kullanılmasını durdurmayı tavsiye ediyoruz."


- Abd
FDA'dan Johnson & Johnson aşı kullanımını durdurma çağrısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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