Fcıc-Deik 4. Uluslararası Mühendislik Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)-Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı Demir İnözü, "Dünya suyunun yüzde 3'ü içilebilir sudur ama yüzde 1'i sadece insanlar ve hayvanlar için kullanılabiliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir su yönetimi dünyamızda çok önemli bir konu oluşturmakta." dedi.

İnözü, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda,

DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ve

İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC) iş birliğinde düzenlenen FCIC-DEİK 4. Uluslararası Mühendislik Forumu'nda yaptığı konuşmada, suyun dünya yüzeyinin yüzde 71'ini kapsadığını ve dünya suyunun yüzde 97'sini denizlerin oluşturduğunu anlattı.

İnözü, "Dünya suyunun yüzde 3'ü içilebilir sudur ama yüzde 1'i sadece insanlar ve hayvanlar için kullanılabiliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir su yönetimi, dünyamızda çok önemli bir konu oluşturmakta." dedi.

Sürdürülebilir su yönetiminin 3 grubu oluşturduğunu, bunların "kurumsal kısıtlar", "teknolojik kısıtlar" ve "kullanıcı düzeyi kısıtlar" olduğunu bildiren İnözü, "Bu kısıtları aşabilmek için katılımcı ve şeffaf bir karar mekanizması oluşturmak gerekmektedir. Yetkin müşavir, mühendislerin; projelerin her aşamasında görevde olması lazım. Bu da tasarım, inşaat ve yönetim gibi noktaları kapsıyor." diye konuştu.

FCIC Başkanı Levent Gelgin de FCIC'ın 1986 yılında kurulduğunu, 27 İslam ülkesinde yaklaşık 130 üyesi bulunduğunu, bu üyelerin söz konusu İslam ülkelerindeki en yüksek düzeyli mühendislik firmaları olduğunu söyledi.

"Dünyanın çevresinde bir tur atabilecek uzunluğa ulaşmış oluruz"

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş ise 20 milyona yaklaşan nüfusu ile İstanbul'un, dünyanın dev metropollerinden biri olduğunu belirterek, İSKİ'nin, İstanbul'a dünya standartlarında içme suyu sağladığını kaydetti.

Akbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"(Suyu) Büyük bir çoğunluğu biyolojik ve ileri biyolojik olan modern atık su arıtma tesislerimizde arıtıyor, bir kısmını geri kazanarak sanayide kullanıyoruz. 21 bin kilometrelik içme suyu ve 21 bin kilometrelik atık su şebeke hatlarımızı uç uça eklersek dünyanın çevresinde bir tur atabilecek bir uzunluğa ulaşmış oluruz. 6,4 milyon abonemiz var. İstanbul'un alanı 5 bin 500 kilometrekare fakat bizim İSKİ olarak hizmet ettiğimiz alan İstanbul il sınırlarının yaklaşık iki katına tekabül ediyor. Trakya'da Istrancalar'dan doğu tarafında Melen'e kadar yaklaşık 9 bin 500 kilometrekarelik bir sorumluluk ve hizmet alanımız var."

FCIC-DEİK 4. Uluslararası Mühendislik Forumu'na, 28 ülkeden 50'yi aşkın firma katıldı.