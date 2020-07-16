FCA ve Groupe PSA'nın birleşeceği grubun adı Stellantis olacak Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) ve Peugeot SA'nın (Groupe PSA) 50: 50 birleşmesinden oluşacak yeni grubun kurumsal isminin Stellantis olacağı duyuruldu.

Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) ve Peugeot SA'nın (Groupe PSA) 50: 50 birleşmesinden oluşacak yeni grubun kurumsal isminin Stellantis olacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, 18 Aralık 2019'da açıklanan birleşme anlaşmasında belirlendiği şekilde 50: 50 birleşmenin tamamlanmasına doğru ilerlerken, önemli bir adım daha atıldı, yeni grubun kurumsal ismi belli oldu.

Buna göre, yeni grubun ismi, "yıldızlarla aydınlanmak" anlamına gelen Latince "stello" fiiline dayanan Stellantis olacak.

Bu isim, iki şirketin bir araya gelerek bir sonraki ulaşım döneminin yeni liderlerden birini yaratacak olmasından, aynı zamanda kurucularının tüm değerlerini koruyor olmasından ve yeni ve güçlü şirket kültürlerinden ilham alıyor.

Yeni ismin belirleme süreci, birleşme anlaşması ilan edildikten hemen sonra her iki şirketin üst yönetiminin dahil edilmesiyle başladı, sürece Publicis Group destek verdi.

Stellantis ismi sadece grup düzeyinde bir kurumsal marka olarak kullanılacak. Sürecin bir sonraki adımı, isimle birlikte kurumsal marka kimliği oluşturacak olan bir logonun yaratılması olacak.

Stellantis Grubu'nun kurucu markalarının isimleri ve logoları değişmeden kalacak.

Daha önce belirtildiği gibi, birleşme sürecinin tamamlanmasının, her iki şirketin hissedarlarının kendi Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında onay vermesi ve diğer yasal gereklerin karşılanması da dahil olmak üzere geleneksel kapanış koşullarına bağlı olarak 2021'in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA