FCA kripto para birimlerine yönelik yeni kılavuzunu duyurdu

Birleşik Krallık Mali Tutum Otoritesi (FCA) Perşembe günü bazı kripto para birimlerinin işlevlerini tanımlayarak hangi kripto para birimlerine yaptırım ve kural uygulanacağının belirlendiğini duyurdu.

FCA, Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerini "takas paraları" olarak tanımlarken, söz konusu dijital para birimlerine yaptırım uygulanmayacağını fakat kara para aklamaya karşı alınan kurallara tabi tutulacaklarını belirtti. Bunun yanında menkul kıymet tokenlarının da (security token) "belirlenmiş yatırım" kategorisi altına girdiği vurgulanırken, hizmet tokenlarının ise (utility token) elektrik para olarak tanımlandıkları ve e-para kategorisi altında değerlendirildikleri durumlar haricinde FCA denetimi dışında kalacağı vurgulandı. FCA ayrıca, bazı stablecoinlerin (fiyatı dolar kuruna bağlı olan kripto para birimleri) de e-para olarak tanımlanabileceklerini ve otoritenin denetim kapsamına girebileceklerini belirtti.

FCA strateji ve rekabet direktörü Christopher Woolard, "Bu küçük, karışık ve gelişmekte olan ve çeşitli aktiviteleri barındıran bir piyasa. Bugün açıklanan kılavuz, hangi kripto para varlıklarının bizim denetleme çapımıza gireceğine açıklık getirecek" dedi.

Kaynak: DHA