FCA birleşme öncesi 2.9 milyar euro kar payı dağıtacak
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FCA birleşme öncesi 2.9 milyar euro kar payı dağıtacak

13.01.2021 18:14 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:18
FCA birleşme öncesi 2.9 milyar euro kar payı dağıtacak

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Groupe SA olarak bilinen Peugeot ile birleşme öncesi ortaklarına toplam 2.9 milyar euro tutarında kar payı dağıtacağını açıkladı.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Groupe SA olarak bilinen Peugeot ile birleşme öncesi ortaklarına toplam 2.9 milyar euro tutarında kar payı dağıtacağını açıkladı.

Şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, hisse başına 1.84 euro olarak belirlenen kar payının ödemesi 29 Ocak'ta yapılacak.

Groupe PSA'nın 4 Ocak'ta düzenlediği genel kurul toplantısında, ortakların yüzde 99'u, şirketin Fiat Chraysler ile birleşmesini onayladılar. Şirketin grup toplantısından bir süre önce de Avrupa Komisyonu da bu birleşmeyi onayladığını duyurmuştu.PSA CEO'su Carlos Tavares de, çevrimiçi düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, şirketinin söz konusu birleşme için hazır konumda olduğunu ve işlemin tamamlanması sürecinin de kısa sürede takvime bağlanacağını söylemişti.

Tavares konuşmasında, "Önümüzde önemli bir zorluk var; insanların ulaşım özgürlüğünü savunmak: güvenlik, karşılanabilir fiyatlar ve düşük kirlilik" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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