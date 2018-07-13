Galatasaray, Hazırlık Maçında FC Wil'i 1-0 Yendi
Galatasaray, hazırlık maçında İsviçre ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü, Eren Derdiyok'tan geldi.
Galatasaray, yurtdışı kampında oynadığı hazırlık maçında İsviçre Challenge League ekiplerinden FC Wil'i 1-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'nin Zürih kentinde devam eden Galatasaray, Utogrund Stadı'nda FC Wil ile karşı karşıya geldi.
İLK 11'LER
Sarı-Kırmızılı ekip mücadeleye İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Donk, Rodrigues, Celil, Feghouli ve Eren 11 ile başlarken, FC Wil ise sahaya Kostadinovic - Havenaar, Cortelezzi, de Oliviera, Lombardi, Goncalves, Shallibaum, Von Niederhausern, Breitenmoser, Ze Eduvardo ve Rahimi 11'i ile çıktı.
EREN GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI
32'nci dakikada Selçuk'un ceza sahası içine ortaladığı topa kafayla vuran Eren Derdiyok takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve Galatasaray, FC Wil'i 1-0 mağlup etti.
MUĞDAT FORMAYI GİYDİ
Galatasaray'ın yeni transferi Muğdat Çelik ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Muğdat, mücadelenin 46'ncı dakikasında genç oyuncu Celil'in yerine oyuna dahil oldu.
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