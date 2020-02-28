FC Nantes Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile Karşılaşıyor

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:21

FC Nantes 2002 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu'nda Stade de la Beaujoire'da Manchester United ile karşılaşıyor. Nantes Viorel Moldovan'ın golüyle 1-0 öne geçerken Hollandalı santrafor Ruud van Nistelrooy'un golüyle Manchester United eşitliği sağlıyor ve maç 1-1 sona eriyor.