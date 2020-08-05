FC Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Avrupa Lig'i son 16 2. maçı bugün oynanacak. Medipol Başakşehir ilk maçı evinde 1-0 kazanmıştı. Bir üst tura çıkmak için galibiyet veya beraberlik almak istiyor. Peki FC Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Lig'i son 16 ikinci tur karşılaşmaları başladı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir bugün akşam saat 19:55 'de FC Kopenhag deplasmanına gidiyor. Peki FC Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda verilecek, ücretsiz mi olacak? KOPENHAG - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacaktır. Maç saat 19:55 'de başlayacak olup Parken Stadyumu'nda oynanacaktır. KOPENHAG - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? Maç bugün yani 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü akşam Türkiye saatiyle 19:55 'de başlayacaktır. Bu saatte TV'den maçı canlı yayında izleyebilirsiniz. KOPENHAG - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA? Bugün akşam saat 19:55 'de oynanacak olan Kopenhag - Medipol Başakşehir maçı Bein Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacaktır. Aynı şekilde CBC Sport kanalından da maçı izleyebilirsiniz. Bein sports frekans bilgileri şu şekildedir: Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD Frekansı : 11675 Polarisazyon Değeri : V (Dikey) Kapsama : Batı SR : 24444 FEC : 3/4