FC Basel Şampiyonlar Şampiyonasına Giden Üç'üncü Tur

FC Basel 1893, PSV Eindhoven'ı ikinci raundda iki bacağın üzerine attıktan sonra eleme turunda Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü turunda yer aldı. St Jakob Park'taki 2-1 galibiyeti, FC Basel'in deplasmanda kullandığı anlamına geliyordu.

2.08.2019 12:21

FC Basel 1893, PSV Eindhoven'ı ikinci raundda iki bacağın üzerine attıktan sonra eleme turunda Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü turunda yer aldı. St Jakob Park'taki 2-1 galibiyeti, FC Basel'in deplasmanda kullandığı anlamına geliyordu.

Kaynak: Dugout

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