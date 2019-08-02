FC Basel Şampiyonlar Şampiyonasına Giden Üç'üncü Tur
FC Basel 1893, PSV Eindhoven'ı ikinci raundda iki bacağın üzerine attıktan sonra eleme turunda Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü turunda yer aldı. St Jakob Park'taki 2-1 galibiyeti, FC Basel'in deplasmanda kullandığı anlamına geliyordu.
FC Basel 1893, PSV Eindhoven'ı ikinci raundda iki bacağın üzerine attıktan sonra eleme turunda Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü turunda yer aldı. St Jakob Park'taki 2-1 galibiyeti, FC Basel'in deplasmanda kullandığı anlamına geliyordu.
Kaynak: Dugout
YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri