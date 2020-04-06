FC Barcelona'nın Serbest Vuruş Ustaları: Ronaldinho ve Lionel Messi
Barcelona tarihinin en iyi iki serbest vuruş ustalarından Ronaldinho ve Lionel Messi. Barça'nın iki süper yıldızı Katalan ekibinin formasıyla futbolseverlerin gözünün pasını silen bir çok serbest vuruş golüne imza atmıştı.
06.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:32
Barcelona tarihinin en iyi iki serbest vuruş ustalarından Ronaldinho ve Lionel Messi. Barça'nın iki süper yıldızı Katalan ekibinin formasıyla futbolseverlerin gözünün pasını silen bir çok serbest vuruş golüne imza atmıştı.
Kaynak: Dugout