FC Barcelona'nın Serbest Vuruş Ustaları: Ronaldinho ve Lionel Messi Barcelona tarihinin en iyi iki serbest vuruş ustalarından Ronaldinho ve Lionel Messi. Barça'nın iki süper yıldızı Katalan ekibinin formasıyla futbolseverlerin gözünün pasını silen bir çok serbest vuruş golüne imza atmıştı.

Barcelona tarihinin en iyi iki serbest vuruş ustalarından Ronaldinho ve Lionel Messi. Barça'nın iki süper yıldızı Katalan ekibinin formasıyla futbolseverlerin gözünün pasını silen bir çok serbest vuruş golüne imza atmıştı. Kaynak: Dugout