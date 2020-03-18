FC Barcelona'nın İtalyan Takımlarına Attığı En Güzel Goller FC Barcelona'nın yıllar boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Milan, Juventus, Inter, Udinese ve Roma gibi İtalyan rakiplerine attığı en güzel golleri sizler için derledik. İşte Kluivert, Ronaldinho, Messi ve daha fazlası..

FC Barcelona'nın yıllar boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Milan, Juventus, Inter, Udinese ve Roma gibi İtalyan rakiplerine attığı en güzel golleri sizler için derledik. İşte Kluivert, Ronaldinho, Messi ve daha fazlası.. Kaynak: Dugout