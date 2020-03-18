SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› FC Barcelona'nın İtalyan Takımlarına Attığı En Güzel Goller - Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi, Barcelona, Milan, Spor

FC Barcelona'nın İtalyan Takımlarına Attığı En Güzel Goller

FC Barcelona'nın yıllar boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Milan, Juventus, Inter, Udinese ve Roma gibi İtalyan rakiplerine attığı en güzel golleri sizler için derledik. İşte Kluivert, Ronaldinho, Messi ve daha fazlası..

18.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:00

FC Barcelona'nın yıllar boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Milan, Juventus, Inter, Udinese ve Roma gibi İtalyan rakiplerine attığı en güzel golleri sizler için derledik. İşte Kluivert, Ronaldinho, Messi ve daha fazlası..

FC Barcelona'nın İtalyan Takımlarına Attığı En Güzel Goller
Kaynak: Dugout

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan açıkladı! İşte koronaya karşı alınan 21 ekonomik tedbirler Spor
Erdoğan açıkladı! İşte koronaya karşı alınan 21 ekonomik tedbirler
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Spor
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti Spor
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Spor
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Erdoğan müjdeyi verdi! Dev bankadan çekilen krediler 3 ay ertelenecek Spor
Erdoğan müjdeyi verdi! Dev bankadan çekilen krediler 3 ay ertelenecek
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Spor
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına biner dolar verecek
Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu
Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tom Hanks Cem Yılmaz Guido Senia Meryem Uzerli
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Burak Yılmaz Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Türk Mart Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: FC Barcelona'nın İtalyan Takımlarına Attığı En Güzel Goller - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 19:46:50. #1.14#
title