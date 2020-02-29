FC Barcelona'nın El Clasico Tarihinde Attığı Unutulmaz Goller

29.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:21

Şüphesiz El Clasico, dünyanın en çok izlenen rekabeti.. La Liga ekipleri Real Madrid ile FC Barcelona arasında tarihi yüzyılı aşan derbi, yıllar boyunca dünya yıldızları ve onların tarihe geçtiği özel performanslara sahne oldu. İşte derbi tarihi boyunca Barcelona'nın unutulmaz yıldızlarının akıllarda kalan tarihi gollerini yeniden hatırlayalım..