FC Barcelona'nın Bayern Münih'i 4-0 Mağlup Ettiği Maç 2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda çeyrek finalde Bayern Münih'le eşleşen FC Barcelona, rakibini ilk maçta Nou Camp'ta ağırladı. Pep Guardiola'nın ekibi, yıldız forvet üçlemesi Messi, Eto'o ve Henry'nin golleriyle rakibini sürklase etti ve 4-0'lık skorla yarı finalin kapısını araladı.

2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda çeyrek finalde Bayern Münih'le eşleşen FC Barcelona, rakibini ilk maçta Nou Camp'ta ağırladı. Pep Guardiola'nın ekibi, yıldız forvet üçlemesi Messi, Eto'o ve Henry'nin golleriyle rakibini sürklase etti ve 4-0'lık skorla yarı finalin kapısını araladı. Kaynak: Dugout