FC Barcelona'nın Bayern Münih'i 4-0 Mağlup Ettiği Maç
2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda çeyrek finalde Bayern Münih'le eşleşen FC Barcelona, rakibini ilk maçta Nou Camp'ta ağırladı. Pep Guardiola'nın ekibi, yıldız forvet üçlemesi Messi, Eto'o ve Henry'nin golleriyle rakibini sürklase etti ve 4-0'lık skorla yarı finalin kapısını araladı.
08.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:32
2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda çeyrek finalde Bayern Münih'le eşleşen FC Barcelona, rakibini ilk maçta Nou Camp'ta ağırladı. Pep Guardiola'nın ekibi, yıldız forvet üçlemesi Messi, Eto'o ve Henry'nin golleriyle rakibini sürklase etti ve 4-0'lık skorla yarı finalin kapısını araladı.
Kaynak: Dugout